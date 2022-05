Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez esta terça-feira uma menção ao facto de se terem passado três meses desde o início da invasão russa. “Foram três meses de crimes de guerra dos ocupantes russos. Três meses dos seus ataques aéreos, destruição e bloqueios.”

No seu discurso ao país, o chefe de Estado ucraniano abordou as declarações de alguns dirigentes russos que davam conta de que a ofensiva ucraniana estaria a abrandar. “Inadequado”, caracterizou, acrescentando que “depois de três meses à procura de uma explicação para o motivo pelo qual não conseguiram destruir a Ucrânia em três dias, [os russos] alegam agora que o tinham planeado”.

O Presidente ucraniano referiu que quase 30 mil soldados russos já morreram, assim como já foram destruídos “milhares de tanques, veículos blindados e outros equipamentos” da Rússia. “Os mísseis russos já foram quase completamente todos usados”, atirou, questionando: “Eles querem encobrir isso com mentiras, dizendo que não estão a lutar com a força máxima?”

“Miserável”, caracterizou Volodymyr Zelensky, que antevê que chegará a altura em que as forças russos terão de admitir os fracassos militares. O Presidente ucraniano indicou que as interceções das conversas a que os serviços secretos ucranianos tiveram acesso mostram que as tropas de Moscovo estão “bem conscientes de que esta guerra não faz qualquer sentido para a Rússia”: “Estrategicamente o seu exército não tem qualquer hipótese”.

Prevendo que ainda terão de ser empreendidos “inúmeros esforços extraordinários” pela Ucrânia para quebrar a vantagem russa, o Presidente da Ucrânia assume que a situação no “Donbass é extremamente difícil”.

No discurso diário, Volodymyr Zelensky lembrou a “defesa heroica de Mariupol” e salientou as histórias de sucesso nas “batalhas de Kiev, Chernihiv, Sumy e Kharkiv”, frisando ainda a “defesa heroica de Donbass”. “Devemo-nos sempre recordar daqueles que sobreviveram a estes três meses e que defenderam o nosso Estado”, disse o Presidente ucraniano, que assinalou que 10 mil ucranianos já morreram no conflito militar.