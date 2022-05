Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cannes, a cidade francesa onde por estes dias acontece o festival de cinema que é muito mais que uma montra de filmes — é, além disso, palco de uma (exuberante) passadeira vermelha e de protestos pelo fim do femicídio. Esta quarta-feira foi também a localização eleita por Georgina Rodríguez para regressar aos eventos após a “profunda tristeza” — nas palavras da própria e de Cristiano Ronaldo — que foi a morte de um dos bebés do casal durante o parto, em abril.

A influencer usou um macacão preto de cabedal, duas carteiras Birkin da Hermès — na mão, uma laranja e, a tiracolo, uma preta — e uns óculos Balenciaga à chegada do Hotel Martinez, onde posou para os fotógrafos aí presentes.

Georgina assinalou este regresso à normalidade através de uma partilha no Instagram — que, no momento de publicação deste artigo, somava quase 700 mil gostos. Nela, é possível ver a modelo ora em frente ao jato privado ora a colocar batom dentro do carro.

Num registo mais descontraído, Georgina colocou, mais tarde, uma fotografia nos storie de robe branco, enquanto desfrutava de uma refeição com uma vista mar. Já depois desta chegada, e a postos para o grande momento, Georgina Rodríguez desfilou pela passadeira vermelha rumo ao visionamento do filme “Elvis”, de Baz Luhrmann.