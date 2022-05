Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) ficou sem sequelas da lesão no olho esquerdo, resultante de um acidente com uma rolha de espumante no pódio do Giro, confirmou esta quarta-feira o primeiro ciclista eritreu a vencer uma etapa em grandes Voltas.

“Sinto-me melhor, estou feliz por não ter sequelas. Quero agradecer aos médicos e à minha equipa pelo apoio. Espero poder voltar à estrada em breve, depois de descansar em casa, em Asmara”, declarou o corredor de 22 anos, citado na conta oficial do Twitter da Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Na mesma rede social, a equipa belga revela que Biniam Girmay foi submetido “a nova avaliação médica na Bélgica, na terça-feira” e que o “seu olho necessita de descanso adicional”, devendo regressar aos treinos nos próximos 10 dias.

MEDICAL UPDATE – BINIAM GIRMAY

Biniam Girmay underwent new medical screening in Belgium on Tuesday, following the eye injury he sustained during the #Giro.

His eye requires further rest and Biniam is expected to resume training within the next ten days. pic.twitter.com/4WAleHBAQj

— Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) May 25, 2022