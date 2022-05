Duas pessoas foram detidas, esta quarta-feira, no Porto após terem sido apanhados em flagrante a roubar um catalisador na zona da Boavista e fugir às autoridades, revelou à Lusa fonte da PSP.

O alerta foi dado ao início da tarde para uma tentativa de assalto de um carro na via pública, tendo o homem, que estava acompanhado pela namorada, iniciando uma fuga assim que se apercebeu da presença dos agentes da polícia, acrescentou a fonte.

Na fuga, o carro começou por seguir para a Autoestrada (A) 28, no sentido Norte/Sul, acabando os seus ocupantes, já na Autoestrada (A) 20, na zona do Campo Alegre, por fazer inversão de marcha, seguindo em contramão antes de abandonarem, quando perceberam ser impossível prosseguir por esta via, e prosseguirem a fuga a pé, descreveu a fonte.

Pouco depois ambos foram detidos pelos agentes da PSP que, na vistoria feita ao carro, encontraram mais “material furtado, nomeadamente outro catalisador e uma rebarbadora“, continuou a fonte.