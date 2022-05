Mapa de guerra. Ponto de situação: o que aconteceu durante a noite e manhã?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O 91.º dia de guerra começou com ataques aéreos russos a várias cidades ucranianas, nomeadamente Zaporíjia, Kryvyi Rih, Kramatorsk. No mesmo dia, as tropas ucranianas reivindicaram o ataque a um armazém, que terá resultado na morte de 180 soldados russos e a destruição de 19 equipamentos militares.