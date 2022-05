Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem de solidariedade ao homólogo norte-americano, Joe Biden, em reação ao tiroteio numa escola primária em Uvalde, no estado norte-americano do Texas, no qual morreram 19 crianças, com idades entre os 5 e os 11 anos, e dois adultos — duas professoras que lecionavam no quarto ano. O massacre ocorreu esta terça-feira.

O Presidente da República enviou ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) uma mensagem de solidariedade pelas vítimas do tiroteio na escola primária em Uvalde, Texas”, lê-se no curto comunicado divulgado no site da Presidência da República.

Na madrugada desta quarta-feira, algumas horas depois do massacre, Biden reagiu de forma contundente e indignada. “Quando é que vamos fazer frente ao lobby das armas?”, questionou. “Este tipo de tiroteios em massa não acontecem noutra parte do mundo”, onde há igualmente “problemas de saúde mental, problemas no país, pessoas perdidas e a precisar de ajuda”, disse ainda.