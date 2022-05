Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O estado do tempo pode andar oscilante, mas a estação que se segue está cada vez mais perto e os recuos no guarda-roupa estão fora do programa. Os vestidos querem-se leves, o calçado confortável e arejado, os acessórios cheios de boa disposição e a gaveta de biquínis, fatos de banho e calções bem recheada — com o saco de praia a postos para os desafios dos próximos meses. As coleções nacionais renovam-se, o interesse mantém-se, e de fora também chegam soluções que se juntam ao quadro de inspirações estivais.

No feminino e no masculino, dos tamanhos mini aos formatos para crescidos, mas sobretudo com muitas peças para todos, temos 101 ideias para comprar já ou acrescentar à lista de desejos.

Pela nossa parte, o verão pode começar.