Adriana Reyes, a mãe do jovem de 18 anos que realizou um massacre na escola primária de Uvalde do qual resultaram 19 crianças e duas professoras mortas, quebrou, esta quarta-feira, o silêncio.

Em entrevista ao Daily Mail, a mãe de Salvador Ramos assegura que o “filho não era violento”, mostrando-se “surpreendida” com o ataque de terça-feira.

A mãe admitiu que o filho era solitário, reservado e que “não tinha muitos amigos”, esclarecendo também que tinha “uma boa relação com ele”. Lembrou ainda a última vez que falou com Salvador Ramos — foi na segunda-feira, no dia do aniversário do filho. “Dei-lhe um cartão com o [desenho animado] Snoopy.”

“Estou a rezar por aquelas famílias. Estou a rezar por todas aquelas crianças inocentes”, disse Adriana Reyes, que sublinhou que as “crianças não deveriam ser atingidas por atos destes”.

Adriana Reyes falou com o Daily Mail desde o hospital em que está internada a avó do jovem, que foi atingida com tiro na cara por Salvador Ramos antes do massacre. Garantiu ao jornal britânico que ela e as irmãs vão acompanhar e tratar da mãe. “Ela conseguiu levantar a sua mão esquerda, conseguiu agarrar-me a mão”, contou, acrescentando que o prognóstico sobre o estado de saúde ainda se mantém reservado.