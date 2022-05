Cerca de três dezenas de trabalhadores da Gebalis, empresa que faz a gestão da habitação municipal de Lisboa, concentraram-se, esta quarta-feira, junto aos Paços do Concelho para reivindicar aumentos salariais, disse à agência Lusa fonte sindical.

Segundo explicou à Lusa José Reis, do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML), o protesto decorre do facto de a anterior administração da Gebalis se ter comprometido a aumentar em 10 euros os funcionários da empresa a partir de 2021.

Apesar de nós e os trabalhadores termos achado que era pouco, ficou assim assente. Este conselho de administração bateu-se. Primeiro porque não tinham conhecimento e depois, como tinham entrado tarde, porque não era possível cumprir. Os trabalhadores acham que é injusto”, apontou o sindicalista.

Tendo em conta esse compromisso, os funcionários da Gebalis pretendem que a administração salde a dívida relativa a 2021, na ordem de 140 euros a cada trabalhador.

José Reis adiantou que a concentração realizada esta tarde junto à Câmara Municipal de Lisboa, onde decorre uma reunião do executivo presidido por Carlos Moedas (PSD), juntou cerca de três dezenas de trabalhadores.

A Gebalis — Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa conta com 240 trabalhadores.