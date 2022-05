Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um líder talibã admitiu que as mulheres afegãs podem ter direitos, mas nem todas, excluídas estão as “mulheres malandrecas” que impõem ideias feministas contra o regime. “Quando falamos em ‘mulheres malandrecas’ é uma piada que se refere às que são controladas por outros, e que colocam o governo em questão”, explicou Sirajuddin Haqqani, ministro do Interior do Afeganistão e um dos homens mais procurados pelo FBI à CNN. Em entrevista, atacou sistematicamente os direitos das mulheres afegãs, que cada vez têm mais restrições à sua liberdade.

Haqqani prometeu “boas notícias” sobre o tema das mulheres do Afeganistão, nomeadamente na possibilidade de as raparigas poderem frequentar a escola: “As raparigas têm permissão para ir à escola até ao 6º ano, após isso, trabalhar continua a ser um bom mecanismo”.

Foi aí que disse, entre risos: “Nós mantemos as ‘mulheres malandrecas’ em casa”. Sobre o uso de vestuário exigido pelo governo, Haqqani nega a obrigatoriedade do uso de burca ou hijab mas as últimas leis aplicadas no país mostram exatamente o contrário.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Não estamos a forçar as mulheres a vestir o hijab, apenas a aconselhá-las a usar de vez em quando… o hijab não é obrigatório, mas é uma ordem islâmica que todos devem implementar.” — reiterou Haqqani.

A CNN conversou com duas jovens que convivem diariamente com o sistema e regras impostas pelo governo. Ambas acreditam que as palavras do ministro do Interior não são credíveis e que acabarão por ser esquecidas como de todas as outras vezes. Fatima e Maryam, de 17 e 19 anos, acreditam que a única forma de terem direitos algum dia será por via de ajuda internacional.

“Passo a passo estão a tirar a nossa liberdade (…) Os talibãs dos dias de hoje têm as mesmas regras e costumes dos talibãs dos anos 90″ diz Fatima ao não reconhecer nenhuma mudança sobre o que são as imposições do regime.

“O governo inteiro é contra a educação das raparigas” diz Maryam “eu não acredito que o governo talibã cumpra as ‘promessas’… eles não percebem como nos sentimos”.