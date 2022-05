Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Banco de Portugal emitiu um alerta para a utilização indevida e falsificada do nome da instituição e do governador Mário Centeno num vídeo no Youtube que promove uma suposta plataforma de investimento online que é identificada como aplicação Techalytic.

No vídeo surge a indicação de que o Banco de Portugal entregou uma solução de investimento online e deu acesso imediato a todos os cidadãos de Portugal. A aplicação promete aconselhamento para realização de investimentos com remuneração multiplicada e garantida a pessoas que não têm conhecimentos especializados no setor financeiro. E há até uma montagem em que aparece uma fotografia de Mário Centeno em que é afirmado que o governador está envolvido no desenvolvimento da dita plataforma.

“A informação divulgada no vídeo a propósito do Banco de Portugal e do seu Governador é falsa: o Banco de Portugal e o seu Governador não desenvolveram nem participaram no desenvolvimento da aplicação mencionada nem de qualquer outra solução semelhante à apresentada”.

É relativamente recorrente o supervisor bancário emitir comunicados onde alerta para pessoas ou instituições que não estão autorizadas a realizar operações financeiras, bancárias e pagamentos. O que não é comum é o uso abusivo da instituição e da pessoa do governador em práticas indevidas ou não autorizadas.

O Banco de Portugal aproveita a oportunidade para recomendar uma especial prudência no que toca a conteúdos como este, lembrando que a contratação de produtos e serviços financeiros deve sempre ser antecedida por uma cuidada verificação da legitimidade da entidade que a comercializa, o que pode ser feito através da consulta prévia à lista de instituições autorizadas pelo supervisor a exercer atividade financeira em Portugal, para a qual disponibiliza o link.