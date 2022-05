Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Governo decidiu prolongar esta quinta-feira a situação de alerta em Portugal até ao dia 3o de junho, mas para já não vai impor novas restrições quanto à pandemia de Covid-19, mantendo-se assim o quadro atualmente em vigor.

A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Ministros, após a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e a ministra da saúde, Marta Temido, se terem encontrado na quarta-feira com peritos da área da saúde.

Durante uma conferência de imprensa, a ministra da Presidência indicou que o pico da nova vaga de infeções já terá passado, registando-se uma queda nos níveis de incidência de Covid-19.

“A análise dos números neste momento indica que, muito provavelmente, o pico desta vaga já terá passado, com algumas regiões já com quedas visíveis e vários grupos etários também, pelo que a decisão do Conselho de Ministros foi manter as medidas em vigor”, afirmou Mariana da Silva em conferência de imprensa.

Mariana Vieira da Silva destacou ainda que o fim da obrigatoriedade de máscara não significa que esta não deva ser utilizada em situações de maior risco. Frisou ainda a prioridade de o Governo proteger os mais vulneráveis, razão pela qual está a decorrer a vacinação para os maiores de 80 anos e de residências para idosos.