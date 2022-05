A casa deixou de ser, apenas, o local onde dormimos. Tornou-se escritório, ginásio, jardim de infância, espaço de lazer, local de refúgio. Mais do que um mero teto de abrigo entre quatro paredes, a casa é, cada vez mais, para ser vivida. E se nós mudamos ao longo da vida, também é necessário que o espaço que nos acolhe mude connosco. Em cada fase, surgem novas necessidades. Por isso, muitas vezes, é preciso renovar a casa-de-banho porque já não precisa da banheira e é mais prático ter uma base de duche; fazer uma nova ilha na cozinha para juntar a família ao pequeno-almoço; mudar a disposição da sala – e aproveitar para dar uma nova vida à mobília que herdou da sua avó – ou, simplesmente, preparar o quarto que estava vazio para a chegada de um bebé. Se não tem jeito para bricolage e só gosta de DIY nas redes sociais, não se preocupe. As soluções estão mais perto do que imagina. Ora veja alguns exemplos:

1

Tenha uma casa à sua medida

Se tem muitas ideias, mas não consegue colocá-las em prática, pode ter o apoio de um Assessor de Projeto. Seja para repensar toda a sua casa ou apenas uma divisão, pode contratar este serviço da LEROY MERLIN. Conte com o apoio de um colaborador especializado que o ajudará gratuitamente, a criar o ambiente com que sonhou. Escolha as divisões que pretende remodelar, conheça os materiais que deve reunir e dê vida ao seu projeto. Simples, não é?

2 Brincar às casinhas… mas a sério

Parece uma brincadeira de crianças, mas não é. Antes de se aventurar a partir a banheira para instalar a base de duche, talvez seja melhor ver primeiro como é que fica. Não é uma janela para o futuro, mas permite antecipar um resultado. Com o planificador Kazaplan da LEROY MERLIN pode planificar a sua casa de banho em 3D, de forma rápida e gratuita. Comece por explorar a ferramenta Kazaplan e faça o desenho em 3D da sua casa de banho de sonho. No final, pode ver o seu projeto finalizado e consultar o orçamento do mesmo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

3 E agora o que é que eu faço?

Até gosta de fazer experiências online para ver como ficaria o resultado, mas não arrisca fazer o projeto sozinho? Não há problema. Seja para fazer obras na cozinha, casa de banho, montar roupeiros nos quartos, mudar o chão, portas ou janelas, ter uma casa mais quente e confortável ou um espaço exterior para toda a família usufruir, pode pedir ajuda de um especialista da LEROY MERLIN que vai acompanhá-lo no projeto e aconselhá-lo em todas as dúvidas que possa ter, mesmo durante o processo de compra dos seus produtos à distância. Este apoio pode ser feito por telefone ou via chat.

4 Sem tempo (nem jeito) para bricolage

Sabemos que a vida está cada vez mais exigente e passamos boa parte do tempo a correr. Por isso, se quer poupar tempo, fazer compras ou desenvolver o seu projeto online é uma boa solução. Não precisa de se deslocar a uma loja para ir levantar a sua encomenda, pode recebê-la no conforto da sua casa. Para além da compra de produtos, pode também adquirir serviços online. Pretende montar um roupeiro, instalar umas janelas ou aplicar um novo pavimento, conte com o serviço de instalação da LEROY MERLIN. Peça o seu orçamento… e já está!

5 (Des)Organização

É uma pessoa criativa, mas a organização não é o seu forte? Então, concentre-se naquilo que faz bem e deixe o resto para a LEROY MERLIN.

O mais importante de tudo? Desfrute da sua casa. Dê um mergulho na piscina no verão; junte a família e os amigos para um churrasco; usufrua de um bom banho de imersão na sua banheira de hidromassagem ou faça o seu próprio desfile de moda no meio do closet. Se a sua casa precisa, a LEROY MERLIN simplifica.