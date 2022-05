Depois de o Kremlin anunciar que tenciona facilitar a obtenção de cidadania russa aos ucranianos que estejam a viver nas regiões controladas pelos russos, Kiev reagiu falando em violação da lei internacional.

“A emissão ilegal de passaportes é uma flagrante violação da soberania e da integridade territorial da Ucrânia, bem como das normas e dos princípios do direito humanitário internacional”, considerou o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, num comunicado citado pelo jornal britânico The Guardian.

Na manhã de quarta-feira o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto que facilita aos ucranianos residentes nas regiões de Kherson e Zaporíjia o procedimento para adquirirem a cidadania russa, lê-se na agência estatal russa RIA. De acordo com este documento, os candidatos não têm, por exemplo, de ter vivido na Rússia e não precisam de passar um teste de língua russa.

As tropas russas, recorda a Forbes, controlam grande parte destas duas regiões desde o início de março.

“Os sinais têm estado lá, mas este é gritante. Parece que Putin tenciona anexar de facto parte do sul da Ucrânia, as regiões da Kherson e Zaporíjia ocupadas pelas russas, ao simplificar o procedimento para obter a cidadania russa, um processo conhecido como ‘passportização’“, lê-se num tweet de um jornalista do Politico.

The signs have been there but this one is glaring. Seems Putin intends to de facto annex parts of Ukraine's southern Kherson and Zaporizhia oblasts occupied by Russian forces by simplifying the procedure to obtain Russian citizenship, a process known as "passportization." https://t.co/0rD0wW2wm6

— Christopher Miller (@ChristopherJM) May 25, 2022