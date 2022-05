Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Desde setembro do ano passado abandonaram o mercado (e os respetivos clientes) oito comercializadores de eletricidade e de gás natural, de acordo com dados remetidos pelo regulador ao Observador. Esta situação levou a que os seus clientes, mais de 16 mil (16.550) passassem a ser abastecidos pelo comercializador do último recurso (CUR). A maioria são consumidores de eletricidade, mas também há clientes de gás natural.

Este é o resultado da aplicação do fornecimento supletivo e preventivo que visa evitar que qualquer cliente deixa de ser abastecido por incapacidade do seu fornecedor. Um mecanismo que se aplica a clientes domésticos, mas também a empresas.

O número de empresas industriais e pequenos negócios que regressou ao mercado regulado da eletricidade tem vindo a subir praticamente todos os meses desde setembro do ano passado, um dos efeitos da crise energética e dos altos preços grossistas que não poupa as empresas de comercialização. No caso dos clientes industriais, o número praticamente duplicou no último ano, passando de 537 para 1021 em março, de acordo com o mais recente boletim do mercado liberalizado. No caso dos pequenos negócios, o crescimento de clientes na tarifa foi de 50% no último ano, tendo atingido quase 1.600.

O mercado regulado, no qual os preços são fixados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) com efeitos a partir de janeiro — sujeitos a revisões trimestrais — continua a perder clientes para o mercado liberalizado quando se olha para os totais. Mas os dados relativos às empresas mostram uma subida no mercado regulado que só pode ter uma explicação: O colapso ou a saída do mercado por parte dos respetivos comercializadores. Isto porque os consumidores industriais estão impedidos de regressar à tarifa regulada, ao contrário da exceção aberta para os domésticos em 2017. Nestes casos e como a ERSE não fixa tarifas finais (ao contrário do que sucede para os clientes de baixa tensão), são negociadas caso a caso condições de preço.

As saídas com maior expressão em número de clientes aconteceram ainda no ano passado e foram protagonizadas pelas elétricas HEN — 3.764 clientes, pela PH Energia — 5.289 clientes e pela ENAT — 4.940 clientes. Deixaram também de vender energia a clientes finais a Zodivimp (gás), a PH Energia (gás natural), a Eco Choice (eletricidade), a Rolear (eletricidade e gás natural).

A informação avançada ao Observador indica que em 2021 regressaram ao CUR 29.328 consumidores. Para já, o mercado liberalizado continua a ganhar clientes, alguns dos quais entram diretamente sem terem estado na tarifa regulada. Em março eram 5,398 milhões, contra 921 mil no mercado regulado. Mas o último boletim da ERSE sobre as ofertas comerciais disponíveis mostra que há cada vez menos empresas a serem mais competitivas do que a tarifa regulada. Depois de a EDP Comercial ter anunciado um aumento de preços com efeito a partir de maio, apenas a Golden Energy e a Endesa conseguem bater a tarifa regulada com preços mais baixos. E no caso das ofertas duais (eletricidade e gás), só a Golden Energy faz mais barato.

Depois de uma subida extraordinária dos preços no mercado regulado a partir de abril, a tarifa vai voltar a baixar em julho sob o efeito de medidas excecionais que vão também baixar as tarifas de acesso cobradas no mercado liberalizado a domésticos e a empresas.