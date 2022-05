Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de golear a Escócia e a Suécia nas primeiras duas jornadas da fase de grupos do Europeu Sub-17, Portugal perdeu com a Dinamarca — o que significava que, esta quinta-feira e já nos quartos de final da competição que está a decorrer em Israel, enfrentava a Espanha. A Seleção Nacional, campeã europeia na categoria em 2003 e 2016, venceu os espanhóis (2-1) e apurou-se para as meias-finais, onde vai encontrar França.

Antes, o selecionador nacional José Lima reconheceu que este seria “um jogo muito complicado”. “Mas vai sê-lo para nós e para eles. É um jogo em que a equipa que perder é eliminada. Vamos ter de dar tudo o que tivermos mas sabemos que temos as nossas possibilidades, apesar de defrontarmos um conjunto muito forte. Já jogámos contra eles, conseguimos criar situações de desequilíbrio e é isso que vamos tentar fazer. Temos de entrar muito concentrados no jogo, a pensar que o jogo tem 90 minutos mais o tempo suplementar. Se fizermos isso, juntamente com aquilo que temos preparado, penso que podemos disputar o jogo até ao fim”, atirou o treinador, que não deixou de reconhecer que os jogadores ficaram “tristes” depois da derrota frente à Dinamarca.

Portugal entrou em campo já depois de França eliminar a Alemanha e de os Países Baixos afastarem Itália — ou seja, a saber que o apuramento para as meias-finais significava um cruzamento com os franceses, enquanto que os neerlandeses iriam defrontar os vencedores do confronto entre a Sérvia e a Dinamarca. Na cidade israelita de Netanya, a Seleção Nacional apresentou-se com Martim Fernandes, João Muniz, Ussumane Djaló e Afonso Moreira no onze inicial, as quatro mudanças feitas por José Lima que substituíam João Conceição, Luís Gomes, Rafael Luís e ainda Rodrigo Ribeiro.

A seleção espanhola começou melhor, com Diogo Fernandes a fazer uma grande defesa logo nos instantes iniciais (3′), mas Portugal conseguiu sacudir a pressão adversária com o passar dos minutos e chegou mesmo ao golo inaugural. O capitão Boñar cometeu um erro monumental, ao colocar a bola na grande área quando tentava atrasar para o guarda-redes enquanto era pressionado, e Afonso Moreira aproveitou para atirar de pé esquerdo para a baliza depois de se antecipar (9′). Espanha empatou pouco depois, com Boñar a redimir-se com um cabeceamento na sequência de um cruzamento na esquerda que não deu hipótese ao guarda-redes português (17′), e o jogo foi empatado para o intervalo.

A Seleção Nacional teve uma enorme oportunidade para marcar ainda no início da segunda parte, com Dinis Rodrigues a acertar no poste depois de um passe delicioso de João Veloso (54′), e acabou por conseguir capitalizar um ascendente claro à passagem da hora de jogo. Yarek cometeu grande penalidade, ao intercetar com a mão um remate de Afonso Moreira, e Dinis Rodrigues colocou Portugal novamente a vencer ao converter o penálti (63′).

Até ao fim, o resultado já não voltou a alterar-se. Portugal venceu Espanha, essencialmente graças a uma segunda parte praticamente perfeita e a uma exibição superlativa de João Veloso, e apurou-se para as meias-finais do Europeu Sub-17, onde vai defrontar França já no próximo domingo.