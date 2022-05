Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um, dois, três: o FC Porto voltou a vencer o Sporting esta quinta-feira (80-95), somando a terceira vitória em três jogos das meias-finais, e qualificou-se para a final do Campeonato de basquetebol. Na decisão, na eliminatória decisiva para apurar o campeão nacional, os dragões vão enfrentar o Benfica, que também ganhou as três partidas contra a Oliveirense.

O jogo, porém, começou a disputar-se ainda fora do Pavilhão João Rocha. Luís Magalhães, treinador dos leões, criticou o FC Porto, a arbitragem e a própria Federação Portuguesa de Basquetebol na sequência da segunda partida. “É um jogo que se estava a prever. Montam este circo todo… Desde o princípio da época que o FC Porto andou a brincar com o basquetebol. A Federação não teve coragem e deixou que isto se arrastasse. Enxovalharam os árbitros todos e o basquetebol e depois é isto que acontece. Qualquer decisão do árbitro é contestada por tudo e por todos e depois não têm coragem para marcar as faltas que devem marcar e os maus comportamentos. Isto não era o basquetebol português. Estragaram o basquetebol”, defendeu o técnico.

Ora, apenas dois dias depois desse Clássico de ânimos muito exaltados, o Sporting recebia o FC Porto e procurava inverter as duas derrotas sofridas no Dragão Arena — ou seja, procurava a última chance para ainda marcar presença na final do Campeonato, contra o Benfica, e defender o título conquistado na época passada. Apesar de terem tido faltas desqualificantes no segundo jogo, Odomes, do lado dos dragões, e João Fernandes, do lado dos leões, viram os respetivos processos serem arquivados pela Federação e estavam aptos para ir a jogo. Assim como, aliás, o extremo leonino António Monteiro, que também foi desqualificado mas cuja admoestação não constou do relatório final do árbitro.

Num encontro que até começou muito equilibrado, as duas equipas chegaram empatadas (20-20) ao final do primeiro quarto. O FC Porto entrou melhor no segundo, o Sporting ainda soube recuperar de forma a colocar-se em vantagem pela primeira vez desde os instantes iniciais mas os dragões puxaram dos galões e foram para o intervalo a ganhar por oito pontos de diferença (38-46). A superioridade da equipa de Moncho López prolongou-se no terceiro período, que voltou a encerrar com vantagem do FC Porto (53-62), e a vitória final já não fugiu após o último quarto (80-95).

Assim, o FC Porto afastou o Sporting, campeão em título, e vai discutir a conquista do Campeonato de basquetebol frente ao Benfica. Os dragões não são campeões desde 2015/16, enquanto que os encarnados não vencem a competição desde 2016/17.

