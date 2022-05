Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chefs reconhecidos, cozinheiros de sítios emblemáticos, comida de todo o país e a representação das comunidades internacionais mais relevantes em Portugal. Arte, História, storytelling e momentos musicais. Será assim o Foodtopia, o evento gastronómico de dois dias que se define como o 1.º Festival Internacional de Comida de Rua de Lisboa.

A acontecer a 2 e 3 de julho, no Jardim Botânico Tropical, em Belém, vai contar com bancas de chefs e cozinheiros espalhadas pelo recinto. “Vamos trazer a comida de autor para a rua e torná-la acessível às pessoas, colocando-a ao lado da cozinha tradicional”, explica Ana Músico, cofundadora da agência e promotora de eventos responsável pelo Foodtopia, Amuse Bouche, na conferência de imprensa, que teve lugar na quarta-feira, 25 de maio.

Entre mais de 50 chefs nacionais e internacionais, estão já confirmados alguns nomes bem conhecidos no panorama da gastronomia: Henrique Sá Pessoa, chef do lisboeta Alma, com duas estrelas Michelin; Rui Paula, da Casa de Chá Boa Nova, em Leça da Palmeira, também com duas estrelas Michelin; Michele Marques, chef da Mercearia Gadanha, em Estremoz; Marlene Vieira, do recém- inaugurado Marlene; ou António Galapito, do Prado, ambos em Lisboa. Cada um será responsável por uma criação em que se une a cozinha de autor à streetfood. Cada prato terá um custo único de 6€ — a que se acresce o valor da entrada, que é de 10€.

Alex Atala, do restaurante D.O.M, em São Paulo, também com duas estrelas Michelin (e considerado, em 2012, o 4.º melhor restaurante do mundo — agora está em 61.º lugar), será o embaixador principal do Foodtopia e, com ele, trará a formiga amazónica, numa homenagem à gastronomia e cultura da Amazónia, que tem sido uma das suas principais inspirações.

E porque a comida não é só comida — é um elemento fundamental da bagagem cultural de cada país — em torno das criações de cada chef estará também associada uma narrativa, a história que lhe deu vida. O Foodtopia pretende ser também um momento de partilha de histórias que partem das criações de cada cozinheiro e, assim, o storytelling, bem como a arte (na forma de instalações, momentos musicais e literários), será também outro elemento para viver neste festival.

O Foodtopia não se faz só de fine dinning

Se falamos em história, na programação do evento destaca-se ainda a presença de três espaços emblemáticos na gastronomia tradicional portuguesa: a cervejaria Ramiro e o Solar dos Presuntos, ambos em Lisboa, e o Mugasa, em Anadia, onde Ricardo Nogueira assume o controlo do assador de onde saem aqueles que são considerados os melhores leitões da Bairrada.

“Este é um festival inclusivo”, afirma Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, na mesma conferência de imprensa. Em causa está o facto de também as comunidades com maior presença em Portugal serem aqui representadas — mais concretamente, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Brasil, Timor-Leste, Goa ou Macau. Hel Araújo, natural de Luanda, Angola, será neste contexto um dos protagonistas, assim como Tony Fox, conhecido por ser o “Rei da Cachupa”.

O festival contará também com a presença de chefs franceses: Vincent Farges, a residir em Lisboa e responsável pelo Epur, espaço com uma estrela Michelin; Krishna Léger, do Volver, em Serviers-et-Labaume, no sul de França; e ainda Jean-Luc Damien-Verdeau, chef nómada, como o próprio se define, do Château Saint Martin & Spa, na Riviera Francesa. A vinda dos chefs franceses faz parte da programação da Temporada Cruzada Portugal-França 2022, que estabelece ligação cultural entre os dois países.

O Foodtopia acontece a 2 e 3 de julho, sábado e domingo, no Jardim Botânico Tropical, em Belém. As portas estarão abertas a partir do meio-dia. No primeiro dia, o encerramento acontece às 23 horas e no segundo às 22h30. A entrada no recinto custa 10€ e é gratuita para crianças até 12 anos. A pré-reserva pode ser feita atrás do site ou do email info@foodtopiafeast.com.