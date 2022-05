Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de estar desaparecido durante décadas, o vestido usado por Judy Garland, enquanto Dorothy no clássico “O Feiticeiro de Oz”, regressa agora a ser foco de atenção. O leilão da peça, que se estimava poder atingir até 1,2 milhões de dólares (1,1 milhões de euros), estava previsto para esta terça-feira, mas foi impedido por um juiz porque uma mulher do estado de Wisconsin reivindica a sua propriedade, noticiam vários órgãos de comunicação social dos Estados Unidos da América, como o New York Times, por exemplo.

É uma nova reviravolta na história do vestido de xadrez azul e branco usado nas gravações do filme de 1939. Em abril, a Universidade Católica da América anunciava que ia colocar a peça em leilão através da Bonhams, após esta ter sido encontrada dentro de uma caixa de sapatos, num saco do lixo.

