Coisas simples. Luís Trigacheiro é um homem de coisas simples, diz-nos. Já tem estrada, deu os concertos, tem uma vitória no programa de talentos “The Voice” em 2020 e agora está concentrado em apresentar o seu primeiro álbum a solo, Fado do Meu Cante, no teatro Tivoli, em Lisboa. Simples? Mais ou menos: “Este concerto tem um peso muito grande, já estive em palcos pequenos, esta é outro tipo de responsabilidade, com outro público e com um compromisso maior. Deixa-me nervoso e ansioso”, contou ao Observador.

Mas para o cantor este é um problema bom. Nem que seja porque nestes doze temas, onde vamos viajando entre “Peixe Fora de Água” ou “Linda Jovem Era Pastora”, pairam nomes como António Zambujo, Carminho, Luísa Sobral ou Joana Espadinha. Trigacheiro pode ter 25 anos, pode ser uma alma nova que paira há pouco tempo na cena musical em Portugal, mas o cantor encontrou boa companhia para trabalhar no seu álbum de estreia. “É muito bom, estas colaborações não são algo que se veja num primeiro disco. Esta foi a minha primeira experiência em estúdio a 100%. Foi giro o processo, porque é preciso desconstruir, fazer o que o compositor pede, não é possível produzir totalmente como queremos”, conta.

