Joe Garcia, marido de Irma Garcia — uma das duas professoras mortas no tiroteio na escola primária de Uvalde, no Texas — morreu, esta quinta-feira, de ataque cardíaco, indicou a família ao jornal New York Times.

O homem de 50 anos tinha ido visitar, na manhã desta quinta-feira, o memorial localizado na escola onde ocorreu o tiroteio e no qual deixou um ramo de flores. Quando chegou a casa, desmaiou e sofreu um ataque cardíaco que acabou por se revelar fatal, revelou o sobrinho John Martinez ao jornal norte-americano.

“Estou em choque”, confessou o sobrinho, que lembra que o tio estava a sofrer muito após ter perdido a mulher no tiroteio.

Joe e Irma Garcia estavam casados há mais de 24 anos e deixam quatro filhos órfãos, o mais velho com 23 anos, sendo que os restantes ainda são menores de idade.

Irma Garcia já era professora há mais de 20 anos e as autoridades revelaram que, quando descobriram o seu corpo, a mulher estava a abraçar as crianças.