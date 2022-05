Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Andy Fletcher, um dos membros fundadores da banda Depeche Mode, morreu esta quinta-feira com 60 anos.

O anúncio foi feito pela banda na rede social Twitter: “Estamos chocados e imensamente tristes com a morte do nosso amigo, familiar e colega de banda Andy “Fletch” Fletcher.”

Andy Fletcher fundou a banda britânica no final da década de 1970, juntamente com Martin Gore e Vince Clarke. Mais tarde, Dave Gahan juntou-se ao grupo.

Em 2020, o teclista e DJ integrou a Rock and Roll Hall of Fame enquanto membro do grupo Depeche Mode.