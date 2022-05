As autoridades policiais detiveram dois homens suspeitos dos crimes de roubo, sequestro e detenção de arma proibida, ocorridos em Silves, no distrito de Faro, em janeiro, anunciou nesta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo uma nota da PJ, os detidos têm 19 e 23 anos e sobre eles recaem “fortes indícios” de terem mantido a vítima na bagageira de um veículo durante duas horas, até abandonarem o automóvel.

Na nota, a PJ revela ainda que os factos “tiveram lugar em Silves, cerca das 02h00, quando a vítima saiu de um estabelecimento de restauração e se dirigia para a sua viatura”, tendo sido “abordado pelos suspeitos, que, fazendo uso da superioridade numérica e violência física, subtraíram-lhe a quantia de 20 euros, colocaram-no na bagageira da sua viatura e arrancaram com a mesma”.

No período em que a vítima esteve na bagageira, os suspeitos conduziram o veículo “durante duas horas, de forma agressiva”, antes de abandonarem o automóvel e se colocarem em fuga, acrescenta a PJ.

“A vítima foi mantida encarcerada até às 04h00, momento em que abandonaram o veículo junto a um posto de abastecimento de combustíveis em Portimão e colocaram-se em fuga apeados, o que foi aproveitado pelo ofendido para se libertar“, lê-se na nota.

Ainda de acordo com a PJ, a vítima ficou “ferida na zona do crânio, carecendo de tratamento hospitalar prolongado” devido aos impactos sofridos dentro da bagageira e à agressão inicial dos suspeitos, que foram “presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Portimão, tendo-lhes sido imposto como medida de coação apresentações periódicas”.