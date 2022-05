Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin garantiu, esta quinta-feira, que o Ocidente falhará na sua tentativa de isolar a Rússia. De acordo com a CNN, o Presidente falou por videoconferência, na abertura do Fórum da União Económica Eurasiática, em Bishkek — capital do Quirguistão.

Segundo a Euronews, Putin disse ainda que a Rússia não se vai isolar da cooperação internacional e que tentativas de outros países de o fazer seriam “impossíveis e irrealistas no mundo moderno”. Para Putin, aliás, “quem o tentar fazer acabará por sair prejudicado”.

Vários foram, ainda, os problemas do Ocidente enumerados por Putin: “Inflação nunca vista em 40 anos, desemprego crescente, rutura das cadeias de abastecimento e agravamento de crises globais.”

Vladimir Putin apelou ainda aos parceiros da União Económica Eurasiática para que escolhessem os seus “parceiros naturais” e países vizinhos em detrimento dos países com “economias mais desenvolvidas”.

A União Económica Eurasiática foi criada pela Rússia em 2015 e conta ainda com a Bielorrússia, o Cazaquistão, a Arménia e o Quirguistão.