Revelada programação da Gulbenkian para os próximos meses: de Maria João Pires e Trifonov a Saramago e "Star Wars"

No total, somam-se mais de 120 espetáculos e mais de 80 diferentes programas, entre concertos, recitais e transmissões de ópera do ‘Met’, em Nova Iorque, numa temporada esta quinta-feira anunciada em pleno, superando os constrangimentos da pandemia e as previsões trimestrais que marcaram os anúncios dos dois últimos anos, para uma programação a cumprir entre o próximo dia 10 de setembro, com o concerto da Orquestra Gulbenkian, no Vale do Silêncio, no âmbito do festival Lisboa na Rua, e 3 de junho de 2023, data da última transmissão de ópera do ‘Met’, com “A Flauta Mágica”, de Mozart, dirigida por Nathalie Stutzmann.

De Eugene Birman ao centenário de Iannis Xenakis

O Grande Auditório abre as portas à temporada em 14 de setembro, para a estreia absoluta de “Os dias mais longos e os mais curtos”, pelo Coro Gulbenkian, sob a direção de Jorge Matta. A obra resulta de uma encomenda da fundação ao britânico Eugene Birman, que aborda “uma questão central” para o compositor, “ampliada pela pandemia: quão essencial é a criação artística para as sociedades contemporâneas”.

Nascido em 1987, formado em Oxford, na Julliard e na Columbia, em Nova Iorque, antigo discípulo de compositores como Azio Corghi e John Adams, com uma escrita de “qualidade dramática” e “intensa emoção”, como a BBC a definiu, Birman tem por hábito “abordar temáticas socialmente relevantes”, das crises financeiras aos conflitos das fronteiras russas, como o fez em “Nostra Culpa” (2013) e “Russia: Today” (2020).

A celebração do centenário de Iannis Xenakis (1922-2001) tem a primeira etapa no dia 16 de setembro, com Pedro Amaral a dirigir o Coro e a Orquestra Gulbenkian. O programa cruza universos que definiram a contemporaneidade, ao juntar Pierre Boulez (“Messagesquisse”) a Xenakis (“Anastenaria” e “Pithoprakta”) e ao mestre de ambos, Olivier Messiaen (“Chronochromie”).