Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um sismo de 6,9 na escala de Richter abalou esta quinta-feira de manhã, às 7h02, o sul do Peru, informou o Centro Sismológico Nacional.

O epicentro do sismo foi registado 20 quilómetros a nordeste de Ayaviri, capital da província de Melgar, a cerca de 400 quilómetros de La Paz, capital boliviana.

Nas últimas 24 horas foram registados outros dois abalos de terra no país, um de 4,2 de intensidade em Olmos, no norte do Peru, a 400 Km da fronteira com o Equador, outro, de 4,3, em Pucallpa, no centro-este do Peru, mais perto da fronteira com o Brasil.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2022-0322

Fecha y Hora Local: 26/05/2022 07:02:18

Magnitud: 6.9

Profundidad: 240km

Latitud: -14.80

Longitud: -70.42

Intensidad: III-IV Ayaviri

Referencia: 20 km al NE de Ayaviri, Melgar – Puno — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 26, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O sismo, que se registou em terra, a 212 quilómetros de profundidade, terá sido sentido também na Bolívia, no Brasil e no Chile.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos também registou o abalo e apontou para uma intensidade superior, de 7,2 na mesma escala de Richter.