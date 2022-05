Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A filha mais novo de Vladimir Putin submeteu-se a um tratamento de beleza chamado “facelift de vampiro”. É uma técnica que consiste em “tirar o próprio sangue do paciente e depois injetá-lo de volta na pele para tratar rugas”, explica o Mirror.

Para esse tratamento estético, Katerina Tikhonova voou de Moscovo (Rússia) a Munique (Alemanha) mais de 50 vezes, entre 2017 e 2019 — com a companhia de funcionários do Serviço de Segurança do Presidente da Rússia, de acordo com os registos agora obtidos pelas revistas IStories e Der Spiegel.

Entre as celebridades que são fãs deste tratamento — que custa cerca de 3.400 libras (cerca de 4 mil euros) por sessão — está a socialite norte-americana Kim Kardashian, que o popularizou, e a apresentadora de televisão portuguesa Olívia Ortiz.

Tikhonova, com 35 anos, terá igualmente recebido injeções de botox e de ácido hialurónico para corrigir linhas de expressão na testa e de riso na boca.

O Utro Fevralya, canal russa na plataforma Telegram, abordou os procedimentos a que se submeteu a “frívola” Tikhonova, lançando um alerta: “O preço não é tão importante como o facto de que a NATO tem agora acesso ao biomaterial e ao ADN de Putin… é assustador pensar o que podem fazer com ele. Talvez já tenha sido processado em biolaboratórios”, segundo a tradução do Mirror.

Outra das razões que levaram a filha mais nova de Putin a Munique, antes da invasão das tropas russas à Ucrânia, era o namorado Igor Zelensky, que recentemente deixou a direção do Ballet Estadual da Baviera.

Antiga dançarina acrobática, Katerina Tikhonova licenciou-se em Estudos Asiáticos e é atualmente vice-diretora do Instituto de Pesquisa Matemática de Sistemas Complexos da Universidade Estadual de Moscovo. Foi casada com o bilionário mais jovem da Rússia, Kirill Shamalov e divorciou-se em 2018 — a relação durou cinco anos.

Tanto Katerina como a irmã mais velha, Maria Vorontsova, foram alvo de sanções internacionais na sequência da guerra na Ucrânia.