O Conselho Metropolitano do Porto (CmP), que reúne os 17 autarcas da área metropolitana, vai realizar uma reunião extraordinária em meados de junho para debater o processo de descentralização de competências, foi anunciado sexta-feira.

No final da reunião desta sexta-feira do Conselho, o presidente da AMPorto, Eduardo Vítor Rodrigues, disse aos jornalistas que a reunião deverá acontecer em meados de junho.

Nós levamos dois meses de descentralização no domínio da educação. Há uma coisa que é preciso sublinhar: não tem havido ruído, ou seja, as coisas têm corrido bem para os alunos, para os professores, para os funcionários”, considerou o também presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.