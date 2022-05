Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais de 70 bombeiros estão a combater um incêndio em Murça, no concelho de Vila Real. As chamas começaram a deflagrar ao final da noite de quinta-feira e, neste momento, encontram-se no local 20 viaturas.

Em declarações à Rádio Observador, fonte do comando distrital explicou que existe ainda uma frente ativa, numa zona de mato e de difíceis acessos. No entanto, o incêndio não deflagra junto da população ou de qualquer residência.

Os profissionais que estão no terreno vão contar com a ajuda de meios aéreos e as autoridades esperam que durante a manhã seja possível controlar o incêndio.