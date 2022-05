Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Steven McCraw, diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, admitiu, esta sexta-feira, ter sido uma “má decisão” as autoridades não terem entrado na sala de aula onde Salvador Ramos, o autor do massacre na escola primária de Uvalde, se barricou com várias crianças. “Claro que não foi a decisão correta. Foi a decisão errada.”

Numa conferência de imprensa, Steven McCraw referiu que autoridades no local acreditavam que Salvador Ramos estava apenas “barricado” e que não iria disparar contra os menores. “Obviamente, com base nas informação que dispomos, havia crianças naquela sala de aula em risco”, reconheceu o responsável policial, acrescentando que o plano das forças de segurança passou por tentar encontrar as chaves da sala — que estava trancada — e esperar por uma equipa de regaste.

“Não há desculpa para não ter enfrentado” o atirador mais cedo, sublinhou Steven McCraw, que também salientou que as crianças na sala de aula ligaram várias vezes para o 911 (o equivalente ao 112 em Portugal).

De acordo com as autoridades, Salvador Ramos disparou mais de 100 vezes a espingarda que trazia consigo.