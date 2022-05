Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) ter multado a Câmara Municipal de Lisboa em 1,2 milhões de euros, o Ministério Público decidiu levar a tribunal a autarquia pela partilha dos dados pessoais dos manifestantes anti-Putin com as autoridades russas, avança o jornal O Novo.

O caso aconteceu durante o mandato de Fernando Medina, agora ministro das Finanças, e, afinal, os dados terão sido enviados para mais entidades do que aquelas que foram reveladas no ano passado. Segundo o mesmo jornal, as informações dos participantes na manifestação terão sido partilhadas com a Igreja Ortodoxa Russa, com os serviços do Panteão Nacional, com os assessores de imprensa do município e com Duarte Cordeiro, na altura vice-presidente da CML.

“O nível de violação é claramente revelado no facto de não haver controlo mínimo do número de promotores e contactos divulgados, além do carácter reiterado com que os mesmos eram revelados aos serviços e aos próprios assessores”, referiu a CNPD.