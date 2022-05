Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O senador norte-americano Ted Cruz, um dos republicanos que mais se tem destacado na oposição a restrições à lei das armas, abandonou uma entrevista com um jornalista britânico, depois de várias perguntas que considerou “políticas”.

Cruz participava numa vigília pelas vítimas do massacre de Uvalde — onde um jovem de 18 anos assassinou a tiro 19 crianças e duas adultas — quando foi abordado por Mark Stone, jornalista da Sky News. Questionado por Stone sobre se este não seria o momento para avançar com uma reforma legislativa na questão das armas, Cruz considerou que essa era uma questão “política”.

A entrevista prosseguiu, com o senador a reagir de forma cada vez mais claramente desagradada à insistência do jornalista, que continuou a questionar se não deve haver medidas de maior controlo sobre as armas. “Nenhuma das propostas dos democratas teria evitado isto”, continuou a responder Ted Cruz.

Até que Stone o questiona da seguinte forma: “Porque é que isto só acontece no seu país? Porquê só na América? Porque é que este excecionalismo americano é tão horrível?” Ted Cruz fica visivelmente irritado e diz lamentar o que o jornalista considera “o excecionalismo americano horrível”. “Você tem a sua agenda política. Que Deus o ame”, responde, antes de abandonar abruptamente a entrevista.

Ted Cruz é um dos senadores republicanos que se tem oposto claramente às propostas de mais verificações prévias a compradores de armas. No rescaldo deste ataque no Texas, Cruz voltou a sublinhar que considera que este é um problema relacionado com a saúde mental e não com as armas.

Esta quinta-feira, o site Axios publicou uma lista dos donativos feitos pelas organizações de lóbi pró-armamento a congressistas norte-americanos. Ted Cruz vem em primeiro lugar na lista, com quase meio milhão de dólares recebidos em donativos.

Cruz irá ser um dos oradores da conferência anual da National Rifle Association (NRA), a maior organização pró-armas dos EUA, que terá lugar este fim de semana. Quem também iria estar presente num evento da NRA esta sexta-feira era o governador do Texas, Greg Abbott. Este, porém, anunciou que afinal não irá ao encontro, optando antes por visitar novamente a cidade de Uvalde, onde teve lugar o tiroteio. Mantém, contudo, uma mensagem vídeo gravada previamente para a NRA.

Esta será a segunda vez que Abbott visita Uvalde depois do ataque de terça-feira. Na primeira visita, como relembra o Houston Chronicle, o governador disse que não era a favor de mais leis que limitassem o acesso a armas.