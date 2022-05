Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, revelou esta sexta-feira, ao chanceler alemão, Karl Nehammer, estar disponível para trocar prisioneiros apesar de atacar a postura da Ucrânia.

Na conversa com o líder austríaco, Karl Nehammer, que se focou maioritariamente na discussão de potenciais soluções humanitárias para o conflito, Putin acusou a Ucrânia de “sabotar” as negociações entre os dois países e disse também que as acusações do Ocidente sobre a responsabilidade de Moscovo na crise alimentar são “infundadas”.

Vladimmir Putin salientou que as tentativas de culpar a Rússia pelas dificuldades na entrega de produtos agrícolas no mercado global são infundadas”, declarou o Kremlin, segundo a AFP.

Na conversa com Karl Nehammer, o líder russo defendeu ainda que Ucrânia deve remover as minas marítimas próximas dos portos ucranianos para permitir a passagem segura de embarcações.

O líder russo assegurou a Karl Nehammer que a Rússia irá respeitar os acordos já estabelecidos em relação à entrega de gás e adiantou igualmente que Moscovo está preparada para discutir uma troca de prisioneiros com a Ucrânia, conta a Sky News.