Um homem de 41 anos, bombeiro na corporação de Reguengos de Monsaraz (Évora), morreu na madrugada deste sábado na sequência do despiste do motociclo que conduzia, numa estrada municipal, naquele concelho alentejano, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu na Estrada Municipal 1124, na freguesia de Corval, no concelho de Reguengos, distrito de Évora, tendo o óbito sido declarado no local.

Segundo a mesma fonte, o corpo do homem foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 03:15, tendo sido mobilizados para o local, 12 operacionais, apoiados por seis veículos, dos bombeiros de Reguengos de Monsaraz, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), um deles a viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Évora.