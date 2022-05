O médio Vítor Ferreira obteve um resultado positivo para a Covid-19 e encontra-se a cumprir isolamento, mas permanecerá entre os 26 convocados da seleção portuguesa, revelou fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O jogador do FC Porto deverá falhar o duelo com Espanha, em 02 de junho, em Sevilha, naquele que será o primeiro desafio de Portugal no Grupo 2 da Liga das Nações A.

Vítor Ferreira, de 22 anos, já se encontra a cumprir isolamento, tendo falhado a terceira sessão de treinos da seleção, na Cidade de Futebol, em Oeiras, com vista aos quatro jogos da ‘poule’.

No Grupo 2 da Liga A, Portugal começa por defrontar a Espanha, em 2 de junho, em Sevilha, depois joga duas vezes em Alvalade, em 05, com a Suíça, e em 09, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

Depois destes quatro jogos, a formação das ‘quinas’ cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.

A formação das ‘quinas’, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à ‘final four’ da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2022, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.