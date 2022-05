Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Help me, Obi-Wan Kenobi. You’re my only hope (Ajuda-me, Obi-Wan Kenobi. És a minha única esperança).” Ou sou eu que estou a ganhar um certo apreço pela nostalgia — sinto que está a chegar aquele dia em que vou começar discursos com “no meu tempo…” —, ou bastam frases como esta para nos remeterem para memórias e momentos incrivelmente felizes do nosso passado.

Este pedido de ajuda de Leia, que vem lá dos confins de 1977, daquele que foi o filme original de “Star Wars”, decorei-o numa ida ao cinema com o meu pai quando tinha uns oito ou nove anos (numa reposição, não sou assim tão antiga). Lembro-me da sala, do veludo das cadeiras e de passar os dias seguintes a sugar ao meu pai toda a informação que conseguia sobre a Galáxia, monopolizando as conversas lá em casa. Se é o momento mais importante do filme? Não, mas nunca me saiu da cabeça, e voltou a passar em loop na estreia de “Obi-Wan Kenobi” — cujos dois primeiros episódios estão disponíveis na Disney+ desde sexta-feira, 27 de maio. Isto tudo para dizer que a frase com que começo este texto resume na perfeição o que é esta nova produção. Por vezes parece que estamos a ver mais do mesmo mas, quando esse mesmo é bom, queixamo-nos de quê afinal?

