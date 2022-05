Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de dois jogos a abrir com exibições com algumas falhas no plano defensivo mas a mostrarem um poder de fogo e uma capacidade com bola que prometiam, Portugal teve um primeiro percalço no Europeu Sub-17 frente à Dinamarca, perdendo por 3-1 na segunda parte após ter estado em vantagem. Com isso, a Seleção acabou por cair para um quadro na zona a eliminar que não queria, cruzando logo nos quartos com a Espanha. E foi aí que apareceu o grande momento desta geração: uma partida consistente, a perceber os momentos do jogo, a marcar nas alturas certas, a saber gerir vantagens. Mesmo não sendo propriamente favorito no duelo ibérico, a resposta não podia ser melhor e Portugal voltava às meias da competição.

“Agora vai ser um jogo muito mais difícil porque estamos nas meias-finais. Ambas as equipas, tal como as outras que jogarão a outra meia-final, têm o objetivo de chegar à final. Estamos a tentar recuperar os níveis físicos, porque motivados eles estão, e queremos jogar aquilo que sabemos para tentarmos ganhar o jogo. Menos um dia de descanso? Nestas fases finais, o importante é jogarmos, não podemos estar preocupados se há mais um dia ou menos um dia. Queremos recuperar os índices físicos, arranjar estratégias dentro do pouco tempo que tivemos para treinar e, a partir daí, estarmos preparados. O jogo anterior foi um feito muito importante mas só vai ter reflexo se agora no jogo com a França conseguirmos fazer a mesma coisa”, comentara José Lima em relação ao confronto com os gauleses nas meias-finais, após terem passado no segundo lugar do grupo e eliminado depois a Alemanha nas grandes penalidades.

Olhando apenas para o formato Sub-17 (antes era Campeonato da Europa Sub-16, com Portugal a ganhar por quatro vezes em cinco finais entre 1982 e 2001), a Seleção atingia pela quinta vez o top 4 da competição e procurava agora a terceira final depois dos triunfos com a Espanha em 2003 e 2016. E parte da matriz cruzava com as gerações com maior sucesso: a qualidade com bola, a capacidade de desequilibrar dando largura ao jogo, a técnica individual. No entanto, havia um ponto onde a equipa teria de tentar melhorar e que passava pelo processo defensivo, depois de golos sofridos em todas as partidas até aqui. Por aí, não houve melhorias mas a equipa voltou a mostrar uma enorme capacidade de resistência, levando as decisões de uma final para os penáltis onde a questão da sorte e do azar também contou, com a tentativa de Tel que fez o 5-5 a bater na trave e nas costas do guarda-redes antes de Manuel Mendonça falhar (6-5).

Com apenas uma alteração em relação às habituais opções iniciais, com a entrada de Rodrigo Ribeiro para o eixo do ataque em vez de Dinis Rodrigues, Portugal teve uma entrada incaracterística no encontro com alguns nervos à mistura e a França aproveitou da melhor forma a situação, aproveitando uma perda de bola de Ivan Lima ainda no seu meio-campo para inaugurar o marcador num grande remate de Zaire Emery sem hipóteses para Diogo Fernandes (8′). No entanto, a resposta veio quase de imediato e em versão dupla: Afonso Moreira fez o empate num remate cruzado na área após boa recuperação em zona alta da equipa nacional de Djaló (12′) e Dário Essugo conseguiu a reviravolta no melhor golo desta fase final, na sequência de um remate muito longe da baliza sem oposição que entrou no ângulo da baliza gaulesa (19′).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Portugal estava por cima do encontro e a própria reação de Afonso Moreira após o empate, a dizer a todos os companheiros para recuarem para o seu meio-campo e irem em busca de mais golos, mostrava bem o chip com que a equipa de José Lima se apresentava. O momento era da Seleção, o momento passou depois para a França e, já depois de um remate de longe ao poste do capitão Mathys Tel (37′), os gauleses ainda chegaram ao empate antes do intervalo beneficiando de um desvio infeliz de João Muniz para a própria baliza no primeiro minuto de descontos. Voltava tudo à estaca zero num grande jogo de futebol.

A segunda parte ainda teve algumas oportunidades para os dois lados mas trouxe duas equipas a terem uma maior segurança no seu jogo sem bola depois dos golos sofridos na metade inicial. Aliás, o lance que acabou por marcar esse período foi mesmo o choque de cabeças entre Sarr e Ivan Lima, que fez com que o ala português estivesse vários minutos a ser assistido antes de sair de maca. Entre várias substituições, o encontro caiu de qualidade e avançou mesmo de forma inevitável para o desempate nos penáltis.

Em atualização