Cabo Verde registou este domingo a primeira morte por complicações associadas à Covid-19 em mais de três meses, elevando para 402 o número de óbitos desde o início da pandemia, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde cabo-verdiano.

De acordo com o boletim diário sobre a evolução da doença no arquipélago, o óbito foi registado no concelho de São Salvador do Mundo, ilha de Santiago, e foi o primeiro em todo o país desde 22 de fevereiro.

Nas últimas 24 horas, Cabo Verde contabilizou mais oito infetados, em 126 amostras analisadas, e soma agora 103 casos ativos da doença.

Desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, Cabo Verde confirmou 56.290 casos da doença, em todas as ilhas habitadas.

Cabo Verde atingiu um recorde diário de cerca de 1.400 novos infetados com o novo coronavírus num único dia em janeiro, já com a nova variante Ómicron a circular no arquipélago, chegando então a registar mais de 7.000 casos ativos, mas a situação melhorou rapidamente a partir da segunda semana de janeiro.

O país voltou em 06 de março à situação de alerta, o menos grave de três níveis, mantendo atualmente um nível “mínimo” de restrições devido à pandemia de Covid-19, deixando de ser obrigatório a utilização de máscara na via pública e, já no final de abril, também em espaços fechados.