O Departamento da Justiça norte-americano anunciou este domingo que vai abrir uma investigação à resposta dada pela polícia local ao tiroteio que ocorreu na cidade de Uvalde (Texas), em que um jovem de 18 armado com uma AR-15 anos matou 19 crianças e duas adultas numa escola.

Em comunicado, o Departamento da Justiça especificou que a investigação foi aberta depois de um pedido do presidente da Câmara de Uvalde, Don McLaughlin. “O objetivo é o de fazer uma avaliação independente às ações e respostas das autoridades naquele dia e identificar lições e melhores práticas para ajudar as equipas de emergência a prepararem-se e a responderem a situação com atiradores”, pode ler-se no documento. As conclusões serão tornadas públicas, garantiu o porta-voz Anthony Coley, de acordo com o The New York Times.

A decisão surge depois de surgirem notícias contraditórias sobre a resposta policial no local no dia do tiroteio. Esta sexta-feira, a polícia local acabou por admitir que os agentes demoraram 40 minutos a decidir entrar na escola, por considerarem que não estava a decorrer uma situação com uma pessoa armada dentro da escola.

Presidente emocionado faz visita a Uvalde — sem declarações públicas

O anúncio do Departamento da Justiça surgiu no mesmo dia em que o Presidente Joe Biden e a mulher, Jill Biden, visitaram a cidade de Uvalde e se encontraram com familiares das vítimas.

O casal começou por depositar um ramo de flores no memorial das 21 vítimas, na escola primária Robb. Aí falaram com dois responsáveis da escola e, de acordo com o Times, Biden emocionou-se durante a conversa privada. Seguiu-se uma missa em memória das vítimas e encontros com os familiares.

O Presidente norte-americano foi recebido com alguns gritos da comunidade local, dizendo “Precisamos de mudança”. Na semana passada, a Casa Branca sublinhou que esta é uma visita privada para “confortar as famílias e a comunidade”, mas admitiu que Biden espera poder usar o momento para pressionar os congressistas sobre as leis das armas. “[O Presidente] vai exigir ao Congresso que tome uma atitude, porque isto já dura há demasiado tempo e é altura de agir”, disse a porta-voz Karine Jean-Pierre.