Passaram-se 95 dias desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro. O foco do ataque russo está agora em Severodonetsk, no oblast de Lugansk, embora a cidade ainda não tenha sido cercada, segundo o relatório diário do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), think tank com sede nos Estados Unidos.

A Rússia está a ter alguns ganhos territoriais e poderá mesmo ter sucesso em Severodonetsk, dizem os analistas do ISW. “Os militares ucranianos enfrentam o desafio mais sério desde o isolamento da fábrica de Azovstal, em Mariupol, e podem sofrer uma derrota tática significativa nos próximos dias se Severodonetsk cair, embora tal resultado não seja de forma alguma certo.”

