O Presidente da República falou no sábado à noite por telefone com os dois candidatos à liderança do PSD, felicitando Luís Montenegro pela vitória e saudando o contributo de Jorge Moreira da Silva para o debate.

Ouvido neste domingo pela agência Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que falou no sábado à noite com Luís Montenegro, “felicitando-o pela vitória e desejando-lhe felicidades no novo cargo”, e com Jorge Moreira da Silva, “cumprimentando-o pela campanha e contributo para o debate” que no seu entender “enriqueceu o ato eleitoral social-democrata”.