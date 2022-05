Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Afinal, ter poucos amigos não é a única explicação para quem, mais de dois anos após o início da pandemia de Covid-19, ainda não contraiu o coronavírus. Se já teve contactos de risco e mesmo assim nunca esteve infetado, a resposta pode estar na robustez do seu sistema imunitário ou nas suas particularidades genéticas.

É isso que sugerem vários estudos em que se procurou descobrir como é que, ao fim de tanto tempo, há quem nunca tenha sido infetado com o SARS-CoV-2 — nem sequer tenha tido Covid-19 sem desenvolver sintomas. Uma das teorias partiu do Imperial College London, aponta o ABC: quem tem níveis mais elevados de células-T produzidas após um contacto com o coronavírus dos resfriados terá menos probabilidade de ficar infetado com o SARS-CoV-2.

As células-T são células do sistema imunitário que memorizam as características de um agente invasor (como um vírus ou uma bactéria) para atacá-lo em caso de novo contacto. O SARS-CoV-2 tem algumas características semelhantes à de outros coronavírus com que o organismo humano contacta regularmente, por isso a resposta imunitária a infeções anteriores pode funcionar como uma imunidade cruzada contra o vírus da Covid-19.

Foi o que explicou Rhia Kundu, autora do estudo, no comunicado de imprensa do Imperial College London: “Ser exposto ao vírus SARS-CoV-2 nem sempre resulta em infeção”, confirmou a investigadora. “Descobrimos que altos níveis de células T pré-existentes, criadas pelo corpo quando infetado com outros coronavírus humanos, como o resfriado comum, podem proteger contra a infeção Covid-19”, concluiu. Isto pode não bastar para proteger alguém da doença, por isso é que a vacinação e o cumprimento das medidas de proteção individual continuam a ser essenciais: “Ninguém pode confiar só nisto”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Outra teoria está nos genes. Stuart Tangye, imunologista do Instituto Garvan de Investigação Médica, acredita que haverá quem seja menos suscetível à infeção viral porque tem mutações genéticas que servem de escudo natural. Não é algo novo para o SARS-CoV-2, recorda o ABC: também há pessoas que, à conta de uma mutação genética, não têm as estruturas celulares que o vírus da sida usa para infetar as células. Por isso, essas pessoas são resistentes ao VIH.

Um estudo da Queen’s University em Belfast, Irlanda do Norte, determinou que, se a genética pode prejudicar a capacidade dos indivíduos mais frágeis para batalhar contra o vírus, também pode ser um ponto a favor. Lindsay Broadbent, autora principal do relatório, diz ter descoberto uma voluntária no estudo que não poderia ficar infetada com o SARS-CoV-2 porque tinha mutações genéticas que fortaleciam a resposta imunitária do corpo contra a infeção.

Nos Estados Unidos, está em desenvolvimento um estudo para chegar a respostas mais conclusivas sobre o motivo pelo qual uma pessoa fica infetada e outra, exposta da mesma maneira ao vírus, escapa. Jennifer Nuzzo, investigador da Escola de Saúde Pública da Brown University, lidera um desses estudos.

Em entrevista à NBC, revelou a sua teoria: “Havia uma hipótese de algumas pessoas poderem expressar um nível diferente de recetores, os tipos de células que o vírus tenta invadir e que as pessoas que têm mais dessas células podem ter mais probabilidade de ser infetadas do que pessoas com menos”. Na falta de respostas definitivas, e enquanto a comunidade científica explora o assunto, a vacina e os métodos de proteção individual continuam a ser as melhores barreiras para evitar a Covid-19 e a doença grave.