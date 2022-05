O secretário-geral adjunto do PS manifestou-se convicto de que os socialistas vão regressar à liderança do Governo dos Açores, notando que o partido “não troca o futuro” da Região “por perigosos jogos de poder”.

“Estou absolutamente convicto de que este congresso marcará o regresso do PS à liderança do Governo dos Açores. O PS não troca o futuro dos Açores por perigosos jogos de poder, como a ligação com a extrema-direita que, para nós, é uma linha vermelha. A relação de confiança do PS com os açorianos está bem viva, boa e recomenda-se”, afirmou João Torres, na sessão de encerramento do XVIII Congresso Regional, que termina hoje na cidade da Horta, ilha do Faial.

O dirigente socialista assegurou que “todo o PS, de todo o país”, estará com o PS/Açores, apoiando-o numa luta “que é, também, de todos os socialistas portugueses”.

Nas eleições regionais de 2020, o PS ganhou as eleições, mas perdeu a maioria absoluta que teve na Região durante 24 anos, elegendo 25 deputados num universo de 57.

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados, assinaram um acordo de governação.

A coligação assinou ainda um acordo de incidência parlamentar com o Chega e com o deputado independente Carlos Furtado (ex-Chega) e o PSD um acordo com a IL.

A Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 57 deputados e, na atual legislatura, 25 são do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do PPM, dois do BE, um da Iniciativa Liberal, um do PAN, um do Chega e um deputado independente (eleito pelo Chega).

Agora, para o secretário-geral adjunto do PS, “interessa resgatar o sentido de futuro que ficou esquecido nos cálculos políticos e permanente cedência à chantagem de quem hoje governa esta região”.

“Em nome da direção nacional do PS transmito uma mensagem de força e energia para seres o próximo presidente do Governo Regional dos Açores”, disse.

João Torres destacou Vasco Cordeiro, que foi presidente do Governo dos Açores entre 2012 e 2020, como “um líder que não vira as costas à luta e que nas horas difíceis está presente”.

“É raro ver-se quem, tendo desempenhado as mais altas funções continue disponível e totalmente empenhado em corporizar um projeto alternativo”, vincou.

Nos “últimos 11 atos eleitorais realizados nos Açores o PS venceu” na região.

“E vencerá as próximas, recuperando a liderança do Governo”, frisou.

Para João Torres, “o PS é, nos Açores, a força motriz do desenvolvimento, a força política em que mais açorianos depositam esperança para um futuro”.