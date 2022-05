O Sporting da Covilhã garantiu este domingo a manutenção na II Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Alverca por 2-0, na segunda mão do ‘play-off’ de acesso ao segundo escalão.

Filipe Dini, no primeiro minuto, e Rui Gomes, aos 29, apontaram os tentos da formação serrana, que tinha empatado a zero no reduto do conjunto da Liga 3.

Os ‘leões da serra’, que ficaram no 16.º lugar na edição 2021/22 da II Liga, vão cumprir a 15.º temporada consecutiva no segundo escalão do futebol português.