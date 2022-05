Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Podem não ter sido exatamente sete mas o Benfica precisou de algumas vidas para se ir mantendo dentro da final da Liga Europeia. O exemplo mais evidente foi o golo de Alexis Borges em cima da buzina numa jogada de apenas três segundos que levou a decisão para prolongamento mas houve mais casos ao longo de 70 minutos em que os encarnados se agarraram ao que tinham para fazer das fraquezas forças, entre as defesas de classe mundial do espanhol Sergey Hernandez e as intervenções defensivas dos pivôs, passando pela aposta ganha de Chema Rodríguez em ataques com dois primeiras linhas e d0is pivôs.

Se em condições normais pelo menos metade da equipa do Benfica chegou à segunda parte do tempo extra a precisar de uma paragem para intervenção do fisioterapeuta perante os problemas musculares que iam mostrando quando faziam uma impulsão para remate, a força que vinha das bancadas do Altice Arena quase colocava a equipa em piloto automático como se não houvesse cansaço. Ali, no mesmo espaço onde os encarnados mais de uma década antes tinham feito história no futsal português com a conquista da Champions (na altura ainda conhecido pelo nome de Pavilhão Atlântico), o clube conseguiu outro marco histórico mas no andebol, tornando-se a primeira equipa nacional a conquistar a Liga Europeia.

Rui Costa, presidente do Benfica que assistiu ao encontro ao lado de Fernando Seara, líder da Assembleia Geral, e Luís Mendes e Domingos Almeida Lima, vices da Direção, festejou no final como se de mais um adepto se tratasse, tendo de seguida recebido os parabéns do número 1 da Federação de Andebol, Miguel Laranjeiro, quando o jogo não tinha ainda chegado ao fim mas o Magdeburgo tinha apenas tempo para marcar um livre de sete metros quando perdia por dois. O líder da Liga alemã, que era campeão em título e um dos clubes com mais triunfos, cedia o troféu após seis triunfos seguidos de alemães na prova.

“É um sonho. A forma como começou o jogo, foi um final perfeito pelo nosso trabalho e entrega até final. Estivemos unidos, sobretudo pelos adeptos que vieram e pelos que estão em casa. Certamente que estão alegres pela vitória. Foi um milagre atrás de outro. Pelo golo no último segundo e que forçou o prolongamento, os jogadores em esforço… Foi um milagre seguramente pelo esforço e trabalho deles. É incrível”, comentou à BTV Chema Rodríguez, técnico espanhol que conseguiu o primeiro título na Luz.

“Não tenho palavras! Este é para os adeptos, sem eles não tínhamos feito nada. Ajudaram-nos ontem e hoje, foram o jogador extra que veio da bancada”, destacou Sergey Hernandez. “Não sei o que posso dizer. É incrível, é mágico, estou sem palavras… Estou muito feliz, viva o Benfica! É o meu terceiro ano no Benfica, ver os nossos adeptos a apoiar desta forma… Estou muito orgulhoso da minha equipa, somos uma grande família e merecemos este título num ano que não foi fácil”, referiu Petar Djordic, um dos melhores marcadores da competição. “Choro sempre de tristeza, de felicidade não. Nunca pensei conseguir isto, nunca pensei ser sénior no Benfica, pensar que ia ser campeão, não tenho palavras. Tinha na cabeça que íamos conseguir. Acreditava que tínhamos qualidade e conseguimos. Aqueles últimos segundos do tempo regulamentar foram uma grande pressão. Foi o golo da glória”, disse o capitão Paulo Moreno.

A camisola? Vai para a lavandaria porque ainda há jogo no fim de semana, a Final Four da Taça. Queria deixar esta reclamação, o presidente já foi embora. Eu queria comprar t-shirts para dar aos nossos adeptos e não nos deixam. O futebol tem ‘n’ e nós nem cinco, nem dez para dar. Isso tem de acabar, eu pago para dar aos adeptos porque eles merecem, o Benfica é os adeptos. Obrigado, Rui Costa, obrigado!”, acrescentou Paulo Moreno à BTV.

De referir que, depois de ter perdido duas finais da Taça Challenge em 2011 (Cimos Koper da Rússia) e em 2016 (ABC), o Benfica conseguiu aquele que foi o quarto título continental para Portugal, depois dos dois triunfos do Sporting na Taça Challenge em 2010 (MMTS Kwidzyn da Polónia) e em 2017 (AHC Potaissa Turda da Roménia) e da vitória na final nacional de 2016 que sorriu ao conjunto de Braga.