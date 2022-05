O grupo de piratas informáticos Anonymous disse, este domingo, que realizou um “ataque” informático “massivo” aos portais do governo da Bielorrússia devido ao seu apoio à Rússia na invasão da Ucrânia.

“O Anonymous realizou um ataque massivo contra o governo bielorrusso devido à sua cumplicidade na invasão da Ucrânia”, escreveu o grupo na rede social Twitter.

JUST IN: Massive attack carried by #Anonymous against the Belarusian government for their complicity in the #Ukraine️ invasion. All their biggest government websites are #Offline. #OpRussia #OpBelarus #FreeUkraine pic.twitter.com/b358jRwPu2

— Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) May 29, 2022