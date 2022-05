Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As autópsias estão atrasadas em todo o país devido à falta de meios e técnicos habilitados para estes exames. Em declarações ao Correio da Manhã, o vice-presidente da Associação Nacional de Empresas Lutuosas, Carlos Almeida, confirmou que há autópsias que estão a demorar mais do que é habitual e que há famílias a aguardar vários dias para receberem os corpos dos mortos.

O responsável dá o exemplo do Hospital Fernando Fonseca (conhecido como Amadora-Sintra) — onde o corpo de uma mulher esteve quatro dias a aguardar autópsia e só esta segunda-feira será entregue à família — para explicar que, neste caso, o exame tem de ser “realizado em Lisboa”, o que atrasa todo o processo.

Já no Hospital do Barreiro, o corpo do jovem que foi colhido por um touro, no dia 21 de maio, continua na morgue. Segundo o vice-presidente da Associação Nacional de Empresas Lutuosas, a falta de técnicos é a explicação para que a autópsia ainda não tenha sido realizada quando passaram quase dez dias.

Carlos Almeida realçou que o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central é “o único que tem disponível um carro com câmara frigorífica, com lugar para apenas um corpo”, sendo que o veículo serve também as necessidades do centro hospitalar, desde logo o transporte entre os seis polos e destes para o Instituto de Medicina Legal. Além disso, é também esta carrinha que serve outras instituições como o Hospital Amadora-Sintra.