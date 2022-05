A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) saudou, esta segunda-feira, o anúncio feito no domingo pelo Papa Francisco de criação de 21 novos cardeais no consistório a realizar no dia 27 de agosto, no Vaticano.

Pelas afinidades linguísticas e culturais, e pela cooperação mais estreita sobretudo a nível litúrgico e nos encontros de bispos lusófonos, a CEP exprime uma saudação muito especial ao arcebispo de Díli, Timor-Leste [Virgílio do Carmo da Silva], aos dois arcebispos do Brasil [Leonardo Ulrich Steiner, de Manaus, e Paulo Cezar Costa, de Brasília] e ao arcebispo de Goa e Damão, Índia [Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão]”, que integram a lista dos 21 cardeais a criar no final de agosto, segundo uma nota da Conferência Episcopal citada pela agência Ecclesia.

A CEP manifesta ainda o desejo de que “os cardeais, na sua missão ao serviço da Igreja universal, contribuam para a renovação da Igreja e sua presença significativa na sociedade”, num momento em que o Papa “procura a reforma da Cúria Romana através da nova constituição ‘Praedicate Evangelium'”.

O Papa Francisco anunciou também que, nos dias 29 e 30 de agosto, se vai realizar um encontro de todos os cardeais, com vista à reflexão sobre a nova constituição para a Cúria Romana, os serviços centrais de governo da Igreja Católica.

A partir de 27 de agosto, serão 229 os membros do Colégio Cardinalício, 131 dos quais com direito a voto num futuro conclave.

Portugal tem cinco membros neste Colégio: Manuel Clemente, patriarca de Lisboa, António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, José Tolentino Mendonça, arquivista e bibliotecário da Santa Sé, Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito e José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos, estes dois últimos com mais de 80 anos e, por isso, sem direito a voto.