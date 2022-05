Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em Pequim, um homem obrigou mais de cinco mil pessoas a entrar em quarentena depois de desrespeitar o período de isolamento a que estava obrigado devido a contactos de risco com infetados com Covid-19 e circular livremente na comunidade onde residia.

O residente de Pequim, na faixa etária dos 40 anos, segundo as autoridades, tinha entrado em isolamento depois de ter frequentado, no dia 23 de maio, um centro comercial considerado “zona de risco”. Depois, durante o período de isolamento, terá “andado na rua várias vezes, tendo-se deslocado pela comunidade, elevando o risco de aumentar a epidemia”, conta o jornal The Guardian.

Cinco dias mais tarde, tanto o homem como a mulher testaram positivo para a Covid-19, motivando o isolamento de toda a comunidade. Os moradores do mesmo prédio onde o casal reside — 258 pessoas — foram colocados num centro de quarentena governamental, e mais de cinco mil residentes no mesmo bairro foram obrigados a permanecerem em casa.

No domingo, foram registados 122 casos de infeção pela Covid-19 em toda a China, com 12 dos contágios registados em Pequim — que tem 22 milhões de pessoas na respetiva área metropolitana. Na China, a política de “Covid Zero” prevê regras como teletrabalho obrigatório, encerramento de lojas, quarentenas a edifícios residenciais caso seja detetado um caso e a obrigatoriedade de realizar um teste PCR a cada dois a três dias para se poder circular livremente.