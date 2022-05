Uma menina de 18 meses ficou ferida, esta segunda-feira, com gravidade num atropelamento rodoviário ocorrido na localidade de Valadares, no concelho de Baião, distrito do Porto, segundo fonte dos bombeiros.

O alerta para o acidente foi dado às 09h00 e ao local acorreram os Bombeiros de Santa Marinha do Zêzere, com uma ambulância, e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

Depois de assistida no local, a vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

Os contornos do acidente são desconhecidos, de acordo com os bombeiros.

A GNR de Baião esteve no local para tomar conta da ocorrência.